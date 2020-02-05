Минюст планирует оставить 50%-ный дисконт на оплату штрафов

Возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50% скидкой планируют сохранить и в новом Кодексе об административных правонарушениях. Сообщает «АВТОСТАТ».

Напомним, в обществе продолжается горячее обсуждение проекта КоАП, опубликованного 30 января нынешнего года.

Особое возмущение вызвала величина предлагаемых штрафных сумм, которые народ сразу окрестил "грабительскими". Очевидно, чтобы несколько смягчить направленный на законотворцев гнев, Минюст, который готовил текст нового Кодекса, решил напомнить о возможностях половинной оплаты для тех, кто делает все своевременно и не пытается скрыться от ответственности.

В современной редакции документа предлагается при своевременной оплате нарушителем штрафных сумм, эту норму закона (50% дисконта в оплате штрафов) не только сохранить, но и распространить на ряд других правонарушений.

В ведомстве также предлагают закрепить и другую норму закона - о возможности льготной оплаты штрафа в случае, если уведомление о штрафе, направленное нарушителю по почте заказным письмом, поступило к нему с задержкой.