Новость о том, что в Китае разработан препарат для лечения коронавируса, вызвал подъем мировых рынков

В начале торгов в среду российский рынок находился под давлением из-за кратковременного ухудшения внешнего фона. Однако еще в начале наших торгов появилась информация о том, что в Китае разработан эффективный препарат для лечения заболевших коронавирусом, отмечает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Данная новость вызвала мощное восходящее движение мировых рынков, на фоне которого российские индексы также устремились вверх, приблизившись в середине сессии к двухнедельным максимумам.

Затем глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены перешли к консолидации, вызвав у нас аналогичную динамику. После старта американской сессии внешний фон несколько ухудшился, спровоцировав умеренный откат наших индексов. При этом нефть продемонстрировала еще один импульс роста, но он не вызвала у нас особого энтузиазма.

Тем не менее, можно констатировать, что новые монетарные стимулы, осуществленные китайским центробанком в начале недели, а также ожидания аналогичных шагов от других крупных регуляторов успокоили рынки, вернув высокий спрос на глобальные рисковые активы.

Валютный рынок

На открытии рубль умеренно снижался, продолжая корректировать восходящее движение предыдущей сессии, в результате которого российская валюта обновила недельные вершины. При этом она почти полностью проигнорировала очередную волну снижения нефтяных цен, переписавших во вторник 12-месячные минимумы.

В результате рублевая стоимость барреля Brent опустилась к минимальным с октября 2017 г. уровням, отражая существенную переоцененность российской валюты к нефтяному фактору.

Котировки нефти восстанавливались, но незадолго до старта российской сессии стали сдавать позиции. Развивающиеся валюты утром не демонстрировали единой динамики.

В начале наших торгов мировые рынки совершили резкий рывок вверх на информации о том, что в Китае разработан эффективный препарат для лечения заболевших новым вирусом. На этом фоне рубль продемонстрировал восходящий импульс, обновив недельные максимумы к бивалютной корзине. Развивающиеся валюты тоже отреагировали на новость о фармацевтическом прорыве быстрым укреплением.

Российский долговой рынок в среду также усилил восходящую динамику, в результате чего индекс гособлигаций RGBI обновил недельный максимум. На прошедших сегодня безлимитных аукционах Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 116,2 млрд руб., при этом спрос в 1,6 раза превысил реализованный объем. Столь высокий интерес к российским гособлигациям оказал дополнительную поддержку рублю.