Рынок больше не боится вирусов - ИАЦ «Альпари»

На российском рынке акций в среду прямо праздник какой-то. Инвесторы быстро восстанавливают позиции в бумагах и активах, рассчитывая, что вирусный ажиотаж прошел и уступил место здоровому росту. Тем более что абсолютное большинство активов сейчас выглядит очень дешево и привлекательно. Индекс МосБиржи поднялся к 3130 пунктам и готов расти до 3150 пунктов. Индекс РТС укрепился к 1575 пунктам, что выглядит вполне амбициозно, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Бумаги «Аэрофлота» среди рыночных фаворитов. Власти говорят, что готовы компенсировать авиаперевозчикам убытки, связанные с отменами полетов в Китай, и поклонники «Аэрофлота» на бирже тут же воспряли духом. Не то что бы «Аэрофлот» серьезно бы пострадал — часть его рейсов была бы сохранена при любом раскладе, — но такая страховка от убытков удобна сама по себе. Бумаги вернулись к 117 руб. и даже обновили максимумы, но выше движение вряд ли способно развиться.

Акции «Полюс Золота» отступают на фоне сокращения спроса рынка на безопасные активы в виде золота, например, и это нормально. В области 3705 руб. продажи бумаг могут остановиться.

Цены на нефть пытаются развить коррекцию, и она даже получается. Правда, движение идет исключительно на ожиданиях того, что может предложить технический комитет ОПЕК, заседавший вчера и продолжающий делать это сегодня. Баррель Brent восстанавливается к $55,44 после теста накануне тринадцатимесячного «дна» на уровне $53,69.

Рубль закономерно крепнет в ответ на сырьевой отскок. Доллар США к вечеру спустился к 62,64 руб. и может начать консолидацию в пределах 62,50-63,00 руб., потому что баланс, в общем-то, уже найден. Евро отошел к 69,0 руб. и дальше будет падать, если статданные из еврозоны будут печальными и пессимистичными. Во всех остальных случаях пара евро/рубль способна закрепиться в диапазоне 68,85-71,00.