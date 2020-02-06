40 млрд рублей выделят на восстановление пострадавших от наводнения территорий Приангарья

Власти выделят из федерального бюджета 40 миллиардов рублей на восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Государство намерено инвестировать эту сумму в течение 4 лет. В настоящее время в проект по восстановлению территорий уже вложено более 15 миллиардов рублей.

«Принято решение в течение трех недель создать комплексные планы освоения территорий с включением всех строящихся и восстанавливаемых объектов. Это позволит проанализировать потребности жителей и сейчас, на стадии проектирования, решить многие вопросы», – отмечается в сообщении.

В настоящее время для проведения проектно-изыскательских работ по ряду объектов капитального строительства Приангарье уже получило 203,6 миллиона рублей.