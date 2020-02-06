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Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса

6 февраля 2020

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на препараты и средства индивидуальной защиты из-за коронавируса. Видеозапись со встречи опубликована на сайте главы государства.

О том, что аптеки поднимают цены, Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70–100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль пятьдесят», – отметила она.

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Путин поручил отбирать лицензии у таких аптек, «чтобы неповадно было в следующий раз», и также добавил, что в России «аптечная сеть довольно обширная, в известной степени, может быть, даже избыточная. Поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
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