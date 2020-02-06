Сбербанк подписал соглашение с одним из крупнейших девелоперов — группой компаний «Садовое кольцо»

Сбербанк и группа компаний «Садовое кольцо» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны Сбербанка соглашение подписал старший вице-президент Владимир Ситнов, со стороны ГК «Садовое кольцо» — председатель совета директоров Сергей Колунов.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере корпоративного кредитования, финансирования текущей деятельности, инвестиционного кредитования и проектного финансирования жилищного строительства на всей территории Российской Федерации.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«ГК ʺСадовое кольцоʺ — профессиональный девелопер и один из крупнейших игроков на рынке недвижимости. Мы заинтересованы в предоставлении качественных услуг с применением современных банковских технологий и дальнейшем развитии сотрудничества, которое будет способствовать улучшению жизни граждан».