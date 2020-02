Сбербанк признан лучшим банком Центральной и Восточной Европы в области управления ликвидностью денежных средств, платежами и инкассацией

Международное издание Global Finance признало транзакционные сервисы Сбербанка лучшим сразу в двух номинациях премии Best Treasury & Cash Management Providers 2020 («Лучшие казначейства и управляющие денежными потоками — 2020»): Best Bank for Liquidity Management in CEE («Лучший банк в области управления ликвидностью денежных средств в Центральной и Восточной Европе») и Best Bank for Payments and Collection in CEE («Лучший банк для платежей и инкассации в Центральной и Восточной Европе»).

В номинации «Лучший банк в области управления ликвидностью денежных средств в Центральной и Восточной Европе» банк отмечен за линейку продуктов Cash Management, созданных для казначейств и финансовых подразделений холдингов и групп компаний, которые позволяют управлять финансовыми потоками и ликвидностью, контролировать движение и использование денежных средств, эффективно планировать внутригрупповые средства, оперативно получать отчеты по движению денежных средств в необходимых аналитических срезах.

В номинации «Лучший банк для платежей и инкассации в Центральной и Восточной Европе» отмечены инновационные сервисы Сбербанка в сфере платежей и инкассации: онлайн-портал и мобильное приложение по инкассации, электронный чек на предоставление крупных сумм наличных, сервис самоинкассации, статус-трекер валютных платежей и переводов, заранее данный акцепт онлайн и другие.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Приятно, что профессиональное финансовое издание оценило наше комплексное цифровое решение для компаний, которые работают с инструментами управления ликвидностью денежных средств, инкассацией, платежами. Мы предлагаем бизнесу решение по сокращению времени проведения операций, отказ от бумажного документооборота и удаленные онлайн-сервисы. И наши клиенты не тратят часы и дни рабочего времени на подготовку документов и могут сфокусироваться на развитии своего бизнеса».

Global Finance — авторитетное международное издание со штаб-квартирой в Нью-Йорке и более чем 30-летней историей, посвященное финансовой и банковской индустрии. Аудиторию издания составляют топ-менеджеры крупных международных и финансовых компаний, которые принимают ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру, а одноименная премия стала стандартом качества для финансовой отрасли.