Новости

ПСБ и Правительство Тульской области обсудили перспективы сотрудничества

6 февраля 2020

Председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества в рамках развития региона, финансовой поддержки оборонно-промышленного комплекса, а также продвижения физической культуры среди молодёжи.

Петр Фрадков подчеркнул особый статус Тульской области. «Сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути укрепления нашего взаимодействия с Тульской областью. Тула - признанный центр оборонной промышленности страны, а ПСБ является опорным банком для ОПК, что означает целый комплекс возможной поддержки со стороны банка. Это обслуживание ГОЗ, льготная кредитная программа для предприятий, гарантийные и розничные продукты. Мы планируем активно расширять наше сотрудничество, фокусируясь на социально-экономическом развитии региона», – отметил Петр Фрадков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
Импорт продовольствия из Китая в связи с коронавирусом изменится - прогноз РСХБ
Новость о том, что в Китае разработан препарат для лечения коронавируса, вызвал подъем мировых рынков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании