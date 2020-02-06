ПСБ и Правительство Тульской области обсудили перспективы сотрудничества

Председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества в рамках развития региона, финансовой поддержки оборонно-промышленного комплекса, а также продвижения физической культуры среди молодёжи.

Петр Фрадков подчеркнул особый статус Тульской области. «Сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути укрепления нашего взаимодействия с Тульской областью. Тула - признанный центр оборонной промышленности страны, а ПСБ является опорным банком для ОПК, что означает целый комплекс возможной поддержки со стороны банка. Это обслуживание ГОЗ, льготная кредитная программа для предприятий, гарантийные и розничные продукты. Мы планируем активно расширять наше сотрудничество, фокусируясь на социально-экономическом развитии региона», – отметил Петр Фрадков.