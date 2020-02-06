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Продажи «сертифицированных» автомобилей с пробегом в РФ выросли на 22%

6 февраля 2020


/ Сибирское Информационное Агентство /
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