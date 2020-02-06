Продажи «сертифицированных» автомобилей с пробегом в РФ выросли на 22%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году продали почти 250 тысяч автомобилей так называемых «профильных марок», официальными представителями и партнерами которых является дилер.

Это на 8% больше, чем в 2018 году, но, с другой стороны, их доля в структуре продаж всех дилерских автомобилей с пробегом уменьшилась с 40% до 36%.

А вот сегмент «профильных» автомобилей с пробегом, реализуемых по официальным программам производителей (так называемых «сертифицированных» машин) показал куда большую динамику. За весь 2019 год их было продано около 62,5 тысячи штук против 51 тысячи годом ранее – рост реализации составил 22%.