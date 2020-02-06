Импорт продовольствия из Китая в связи с коронавирусом изменится - прогноз РСХБ

Центр отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» спрогнозировал последствия от эпидемии коронавируса в Китае для российских потребителей. В настоящее время российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии.

В топ-5 российского импорта из Китая по стоимости в 2019 г. вошли цитрусовые (около 200 млн долл. США), замороженная рыба, овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок (каждая группа – порядка 100 млн долл. США). В силу очевидных особенностей климата говорить об импортозамещении цитрусовых (апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов и лаймов) не приходится. Китай заменят Турция, Египет, Марокко и ЮАР.

«Россия экспортирует в Китай на порядок больше замороженной рыбы, чем импортирует. Структура по видам может отличаться, но в целом потребитель вряд ли почувствует разницу. Для российских производителей любые перебои с логистикой в Китае напротив представляют весомый риск», — подчеркнул руководитель Центра отраслевой экспертизы Банка Андрей Дальнов.

Товарный состав группы «овощи прочие» довольно разнообразен: перец стручковый сладкий, баклажаны, кабачки, грибы, сельдерей. В отличие от картофеля, капусты, моркови или свёклы, эти овощи трудно назвать базовыми. Это скорее повседневные продукты для людей со средним достатком. По этой группе товаров Китай является основным поставщиком. В европейской части России поставки из Китая, по крайней мере частично, будут замещаться поставками из Израиля, Турции, Ирана, Узбекистана. Но этим странам будет тяжело полноценно заменить Китай на Дальнем Востоке. Аналогичная ситуация с замещением поставок томатов: Китай есть кому заменить, но вряд ли это пройдет безболезненно для регионов Сибири и Дальнего Востока. С другой стороны, в результате повысится инвестиционная привлекательность проектов выращивания овощей и развития инфраструктуры, в первую очередь строительства современных складских комплексов. По оценке РСХБ, для импортозамещения поставок овощей за Уралом необходимо как минимум 170 га теплиц.

«Но самая напряженная ситуация может сложиться с поставками чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, — подчеркнул эксперт. — С долей 80% Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн, валовый сбор – около 260 тыс. тонн, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах. На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 г. К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае, дефицит этого продукта будет неизбежным».