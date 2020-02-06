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Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге запросов информации о коронавирусе

6 февраля 2020

Портал Kaluga-poisk.ru подготовил рейтинг регионов РФ, жители которых где чаще всего интересуются коронавирусом.

В качестве показателя рейтинга используется индекс соответствия - affinity index. Индекс обозначает долю региона в показах по заданному слову относительно всех показов результатов поиска в этом регионе.

Лидерами рейтинга предсказуемо стали регионы, близкие к границе с Китаем. Так, больше всего запросов было в Забайкалье - 159%, Амурской области - 149% и Республике Тыва - 139%. Иркутская область заняла в это списке десятое месть с показателем в 125%.

Регионы топ-10 по запросу "коронавирус" в январе:

  • Забайкальский край - 55 599 запросов, 159%
  • Амурская область - 33 052 запроса, 149%
  • Республика Тыва - 8462 запроса, 139%
  • Приморский край - 187 060 запросов, 138%
  • Республика Бурятия - 34 084 запроса, 136%
  • Хабаровский край - 60 140 запросов, 133% и Сахалинская область -18869 запросов, 133%
  • Тюменская область - 92 461 запрос, 129%
  • Воронежская область - 141 820 запросов, 128%
  • Магаданская область - 5016 запросов, 127%
  • Иркутская область - 120 473 запроса, 125%

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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