Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге запросов информации о коронавирусе

Портал Kaluga-poisk.ru подготовил рейтинг регионов РФ, жители которых где чаще всего интересуются коронавирусом.

В качестве показателя рейтинга используется индекс соответствия - affinity index. Индекс обозначает долю региона в показах по заданному слову относительно всех показов результатов поиска в этом регионе.

Лидерами рейтинга предсказуемо стали регионы, близкие к границе с Китаем. Так, больше всего запросов было в Забайкалье - 159%, Амурской области - 149% и Республике Тыва - 139%. Иркутская область заняла в это списке десятое месть с показателем в 125%.

Регионы топ-10 по запросу "коронавирус" в январе: