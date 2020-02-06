Иркутская область заняла 10-е место в рейтинге запросов информации о коронавирусе

Портал Kaluga-poisk.ru подготовил рейтинг регионов РФ, жители которых где чаще всего интересуются коронавирусом.
В качестве показателя рейтинга используется индекс соответствия - affinity index. Индекс обозначает долю региона в показах по заданному слову относительно всех показов результатов поиска в этом регионе.
Лидерами рейтинга предсказуемо стали регионы, близкие к границе с Китаем. Так, больше всего запросов было в Забайкалье - 159%, Амурской области - 149% и Республике Тыва - 139%. Иркутская область заняла в это списке десятое месть с показателем в 125%.
Регионы топ-10 по запросу "коронавирус" в январе:
- Забайкальский край - 55 599 запросов, 159%
- Амурская область - 33 052 запроса, 149%
- Республика Тыва - 8462 запроса, 139%
- Приморский край - 187 060 запросов, 138%
- Республика Бурятия - 34 084 запроса, 136%
- Хабаровский край - 60 140 запросов, 133% и Сахалинская область -18869 запросов, 133%
- Тюменская область - 92 461 запрос, 129%
- Воронежская область - 141 820 запросов, 128%
- Магаданская область - 5016 запросов, 127%
- Иркутская область - 120 473 запроса, 125%