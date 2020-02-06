Средняя премия по ОСАГО в РФ снизилась на 6%

Согласно статистике страхования компании «Согласие», по итогам 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 6% по сравнению с 2018 годом и составила 5145 руб.

Сокращение показателя соответствует тенденции на рынке ОСАГО, что подтверждается данными Российского союза автостраховщиков (РСА).

По статистике страховой компании «Согласие», средняя премия сократилась в 35 регионах, в 21 из них она снизилась на 10% и больше. В 42 регионах премия для клиентов компании по ОСАГО ниже средней по России.

Средняя выплата в «Согласии» выросла на 12% до 64219 руб. Она увеличилась в 44 регионах, наибольший рост (на 50% и выше) произошел в Пензенской, Курганской, Челябинской, Новосибирской, Мурманской и Тамбовской областях, а также республиках Адыгея и Мордовия.

В 2019 году в отличие от ряда участников рынка мы не стремились резко снизить тарифы для завоевания большей доли рынка. В прошлом году мы проводили лишь небольшие точечные корректировки в отдельных регионах.

По данным РСА, средняя премия по ОСАГО для физлиц за 2019 год снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,35%. Снижение средней премии по ОСАГО обусловлено, в том числе, и тем, что почти 90% всех автовладельцев (33,8 млн человек) получили коэффициент «бонус-малус» меньше 1. Максимальную «скидку» в размере 50% получила почти четверть всех автовладельцев.

«Мы видим, что количество безаварийных водителей в 2019 году выросло. Это – один из результатов активной борьбы страховщиков с мошенничеством. В дальнейшем такой эффект мы будем наблюдать благодаря реформе по индивидуализации тарифов, начатой в 2019 году, которая в 2020 году должна быть продолжена. В результате автовладельцы получат дополнительный стимул ездить без аварий, поскольку это еще сильнее будет сказываться на цене полиса ОСАГО», – отмечает президент РСА Игорь Юргенс.

Регионы со снижением на 10% и более: