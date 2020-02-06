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Обсудить обустройство общественных пространств Ленинского округа приглашают жителей Иркутска

6 февраля 2020

Обсуждение проектов общественных территорий Ленинского округа Иркутска пройдет в здании школы №53 7 февраля в 18:00, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На встрече будут обсуждать проект, который планируется реализовать в 2021 году – благоустройство двух общественных пространств на улице Розы Люксембург в границах домов № 217 и 219, а также № 227 и 229.

«Кроме этого, планируется презентовать проект благоустройства парка «Комсомольский». Выполнение первого этапа уже запланировано на текущий год», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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