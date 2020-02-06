Работодатели в Иркутской области стали предлагать соискателям на 5 тыс. рублей больше

Эксперты hh.ru проанализировали изменения на рынке труда Иркутской области в январе 2020 года и сравнили результаты с аналогичным месяцем прошлого года. Оказалось, что средние предлагаемые зарплаты за год выросли на 5 тысяч рублей.

В январе 2019 года средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составляла около 41 тысячи рублей, в этом году данный показатель увеличился до 46 тысяч. Более яркую динамику в Сибирском федеральном округе показали только Республика Хакасия и Омская область.

«Сказывается непростая ситуация на рынке труда – конкуренция работодателей за персонал, безусловно, стала самым ярким трендом прошлого года, и в 2020 году она будет еще ощутимей. Повышение зарплатного предложения – наиболее очевидный способ привлечь в компанию специалистов нужной квалификации.

Однако стоит заметить, что работодатели все больше внимания уделяют и нематериальным факторам, стараются развивать свой HR-бренд и привлекать соискателей интересными условиями, расширенным соцпакетом, возможностями для профессионального развития и карьерного роста», - комментирует Анна Осипова, руководитель пресс службы HeadHunter Сибирь.

Работодатели и соискатели региона начали 2020 год достаточно активно. Так, количество вакансий в Иркутской области выросло на 10% по сравнению с январем прошлого года, а количество резюме – на 22%. При этом конкуренция среди соискателей остается умеренной: на одну вакансию приходится 5,6 резюме. Сложнее всего искать работу в январе было госслужащим (конкурс – 13,1 резюме на вакансию) и руководителям (8,39), что в целом характерно для современного рынка труда.