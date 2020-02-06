Банкам предсказывают нулевой рост прибыли в 2020 году

По мнению экспертов, это произойдёт из-за замедления кредитования и ухудшения качества портфелей в 2020 году. Сообщает РБК.

В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков.



Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ. Последние два года показатель рос, и в 2019-м достиг рекордных 2 трлн руб. Впрочем, отчасти рост за последний год — «бумажный»: сам регулятор связывал его с техническими факторами. Банки, в частности, перешли на новый стандарт отчетности МСФО-9.



