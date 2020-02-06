Новости

«Аэрофлот» и РЖД доставят вернувшихся из Китая иркутян домой бесплатно

6 февраля 2020

Компании «Аэрофлот» и Российские железные дороги намерены вернуть жителей Иркутска, которые прилетели из Китая, домой бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитрих.

Читайте также:

Британские ученые дали рынку повод для оптимизма
6 февраля 2020
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
6 февраля 2020

«Мы договорились и с РЖД, и с «Аэрофлотом», что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск, у них были билеты, но в силу ограничительных причин, они попали в Шереметьево, «Аэрофлот» и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур бесплатно. По тем билетам, которые у них были», – приводит агентство слова министра.

Жители Иркутска и других регионов будут доставлены домой после прохождения карантина. Такие меры введены для профилактики коронавируса, вспышка которого обнаружена на территории КНР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus":
Все материалы сюжета (65)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
Импорт продовольствия из Китая в связи с коронавирусом изменится - прогноз РСХБ
Новость о том, что в Китае разработан препарат для лечения коронавируса, вызвал подъем мировых рынков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании