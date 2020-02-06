«Аэрофлот» и РЖД доставят вернувшихся из Китая иркутян домой бесплатно

Компании «Аэрофлот» и Российские железные дороги намерены вернуть жителей Иркутска, которые прилетели из Китая, домой бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитрих.

«Мы договорились и с РЖД, и с «Аэрофлотом», что те наши граждане, которые собирались в Новосибирск, Иркутск, у них были билеты, но в силу ограничительных причин, они попали в Шереметьево, «Аэрофлот» и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур бесплатно. По тем билетам, которые у них были», – приводит агентство слова министра.

Жители Иркутска и других регионов будут доставлены домой после прохождения карантина. Такие меры введены для профилактики коронавируса, вспышка которого обнаружена на территории КНР.