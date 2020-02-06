Топ-10 стран, где российские путешественники чаще всего обращаются за медпомощью

Сервис «Сбербанк-страхование» составил рейтинг стран, где российские туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью по результатам исследования за 2019 год.

В топ-10 вошли Таиланд, Индонезия, Турция, Болгария, Вьетнам, Испания, Индия, Кипр, Черногория и Китай. Установлено, что за медицинской помощью обращается каждый 18-й путешественник. Основные жалобы – ОРВИ, отравления и травмы.

Специалисты отмечают, что крупнейшие выплаты в 2019 году получили туристы, отдыхавшие в Таиланде и Израиле. Самая большая компенсация по полису страхования выезжающих за рубеж – $24 тысячи – была выплачена клиенту, получившему травму на отдыхе в Бангкоке. Во время купания он травмировал ногу, в которой был установлен протез. Клиента быстро доставили в клинику и прооперировали.

Еще два туриста, отдыхавшие в Таиланде, обратились в компанию после падения с мотоцикла. В первом случае женщина не справилась с управлением на мокрой дороге – ее доставили в клинику, диагностировали переломы ключицы и лопатки, после чего прооперировали. Компенсация по страховому полису составила $17 тысячи. Другой турист, упав с мотоцикла, повредил голень и лодыжки. Компания покрыла все расходы на медицинские осмотры и операцию – $15,4 тысячи.

В Израиле отдыхающего бригада скорой помощи привезла в клинику с низким артериальным давлением. Там врач выявил пониженный уровень гемоглобина в крови и диагностировал внутреннее кровотечение. После лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Общие расходы составили $14 тысячи.

«Раньше россияне предпочитали покупать полисы со страховой суммой, близкой к минимально установленной для шенгенских стран. Но, к сожалению, травмы и болезни на отдыхе – не редкость, а страховка на 30-35 тысяч евро покрывает далеко не все затраты в случае болезни или травм за границей. Даже при небольших неприятностях застрахованные могут нести существенные расходы, а при более серьезных происшествиях страховой выплаты может вообще не хватить. Поэтому за 2019 год страховые суммы выросли на 80%, и сейчас путешественники все чаще выбирают гораздо более крупную сумму – 60 тысяч евро. Этих средств хватает для оказания большинства видов медпомощи. Рост страховых сумм по сравнению с 2018 годом свидетельствует о том, что клиенты начали более серьезно относиться к своему здоровью во время заграничного отдыха. Кроме того, путешественники стараются исключить непредвиденные расходы, которые могут серьезно ударить по личному бюджету», – отметила Елена Кошелева, руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование».