Ипотечное кредитование сократилось в объемах и количестве сделок

Впервые за 4 года ипотечное кредитование сократилось как в денежном объеме, так и по количеству сделок. Сообщают «Ведомости».

Тем не менее, в долгосрочной перспективе ипотечное кредитование остается одним из важнейших социально-политических проектов, которые могут стимулировать экономику.

Количество выданных ипотечных кредитов в 2019 г. снизилось на 14% до 1,27 млн, объем сделок – на 5% до 2,85 трлн руб., подсчитал аналитический центр ЦИАНа по данным Центробанка.

Падение произошло во всех 10 крупных регионах, на которые пришлось 40% от количества выданных ипотек, включая Москву, Подмосковье и Петербург. Средний срок ипотеки в России вырос за год на 9% – с 16,7 до 18,2 года, а с 2014 г. рост составил 23% (тогда был 14,8 года).