В ГД обсудили повышение доступности цифровых услуг для граждан

На заседании депутаты обсудили создание единого реестра граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, разработку информационной системы мониторинга состояния окружающей среды, а также о принятии решений по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщается на сайте Госдумы.

«У нас есть полное понимание с Министерством о необходимости обеспечить всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными сотовыми телефонами с определенным выделенным лимитом сотовой связи. В первую очередь эти сотовые телефоны нужны нашим фронтовикам как средство экстренной помощи», — рассказал Александр Хинштейн.

По его словам, совместно с профильными ведомствами депутаты будут работать над вопросами внедрения российского ПО, регулирования «больших данных» и т. д.

В своем выступлении в ходе заседания Комитета Максут Шадаев подробно рассказал депутатам о ключевых направлениях работы ведомства. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о максимальном упрощении получения различных услуг гражданами, упрощении их взаимодействия с государством.

По словам Максута Шадаева, «кажется очень важным нам в ближайшее время получить качественные изменения в формате взаимодействия граждан и органов власти, сделать этот процесс более комфортным, более простым, удобным для бизнеса, для граждан, сделать государство менее заметным с точки зрения административных барьеров, убрать их, расшить узкие места, которые сейчас есть».