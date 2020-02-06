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Прокуратура пытается отсудить у предпринимателя из Иркутска участок на побережье Байкала

6 февраля 2020

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного Иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье Байкала, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура установила, что эта территория была поставлена на кадастровый учет и предоставлена в частную собственность незаконно. В состав спорных земель вошли также водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса.

По информации в сообщении, «несмотря на очевидное нахождение территории в границах земель водного фонда, фактическое покрытие части участка водой, заключений специалистов и уполномоченных органов, подтверждающих данные факты, суд посчитал недоказанными доводы прокурора. Согласно выводам судебного акта, из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоемам землей».

Сейчас судебное решение оспаривается прокуратурой в Верховном суде Республики Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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