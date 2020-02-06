Новости

Стали известны 5 самых пьющих регионов России

6 февраля 2020

В них вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты.

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Южная Корея намерена вложить почти $850 тысяч в разработку лекарства от коронавируса
146 рейсов, запланированных на февраль, из Иркутска в Китай отменили из-за коронавируса
Президент РФ Путин поручил отбирать лицензии у аптек, поднимающих цены из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании