Стали известны 5 самых пьющих регионов России

В них вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты.

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 л на душу населения) и Магаданской областей (11,4 л), а также Коми (10,6 л), Чукотки (10 л) и Карелии (9,6 л). Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.