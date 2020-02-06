Корейские автопроизводители приостановили выпуск некоторых моделей из-за коронавируса

По данным агентства «АВТОСТАТ», Hyundai и KIA приостановили работу некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае.

Так, Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в городе Ульсан. Также компания достигла соглашения о постепенной остановке конвейеров на оставшихся четырех заводах в Ульсане и заводах в Чонджу и Асане к пятнице.

Таким образом, конвейеры временно остановятся на всех семи южнокорейских заводах Hyundai, пишет агентство "Финмаркет". У компании есть 10 заводов за границей, в том числе в России. В Hyundai полагают, что конвейеры в Южной Корее не будут работать до 10-11 февраля, пока на них не поступят детали от местных производителей.

Между тем, KIA снижает производство на заводах в Хвасоне и Кванджу из-за остановившегося производства в Китае. Всего у компании в Южной Корее восемь заводов: два в Кванмёне, три в Хвасоне и три в Кванджу. За пределами Южной Кореи работают семь предприятий KIA.