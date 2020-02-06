Доходность конкурента Facebook выросла на 800% за год

Новая социальная сеть получила название MeWe. Стартап растет на фоне уставших от утечек и фейков пользователей Facebook и Twitter. Сообщает Forbes.

Исполнительный директор компании Марк Вайнштейн рассказал зарубежному изданию Business Insider, что годовой доход компании увеличился в восемь раз.

Компания зарабатывает на подписке. В декабре социальная сеть запустила премиум-подписку за $4,99. Пакет включает голосовые сообщения и видеозвонки, оригинальные смайлики и 100 Гб памяти. Количество премиум-подписчиков превысило ожидаемые прогнозы, число новых членов увеличилось на 2,5%, сообщил глава компании.

MeWe запустили в 2016 году. Компания противопоставляет себя Facebook, заявляя о себе как о надежном сервисе, уважающем приватность своих пользователей.