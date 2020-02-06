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Центробанк и правительство будут координировать свои действия на финансовых рынках

6 февраля 2020

По словам Андрея Белоусова, в рамках механизма стороны будут обсуждать ситуацию в экономике и те меры, которые намерены независимо принимать в сфере своей компетенции. Сообщает Forbes.

Инициатива была взаимной: ЦБ предложил создать рабочую группу для консультаций по развитию финансового рынка и его участию в ускорении экономического роста, а правительство — обмениваться информацией и оценками процессов в экономике, продолжил Белоусов. Координация действий не повлияет на независимость Банка России при принятии решений, заверил он.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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