Центробанк и правительство будут координировать свои действия на финансовых рынках

По словам Андрея Белоусова, в рамках механизма стороны будут обсуждать ситуацию в экономике и те меры, которые намерены независимо принимать в сфере своей компетенции. Сообщает Forbes.

Инициатива была взаимной: ЦБ предложил создать рабочую группу для консультаций по развитию финансового рынка и его участию в ускорении экономического роста, а правительство — обмениваться информацией и оценками процессов в экономике, продолжил Белоусов. Координация действий не повлияет на независимость Банка России при принятии решений, заверил он.