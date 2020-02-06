Жительница Тайшета вернула 106 тыс. рублей долга, чтобы о нем не рассказали ее коллегам

26-летняя жительница города Тайшета Иркутской области вернула 106 тысяч рублей долга, чтобы о нем не узнали коллеги по работе, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что ранее женщина взяла кредит, но выплачивать его перестала. Представители финансовой организации обратились в суд с иском о взыскании долга, который был удовлетворен.

«Не желая, чтобы постановление об удержании денежных средств с заработной платы было направлено в бухгалтерию государственного учреждения, где работает гражданка, и коллеги узнали о ее долговых обязательствах, она приняла меры к погашению кредитной задолженности», – отмечает пресс-служба УФССП.