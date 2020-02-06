Мамы с детьми смотрят телеканал «Карусель», а покупатели сети «Лента» предпочитают НТВ и ТВЦ

Интересно, что Мамы с детьми от 0 до 3 лет по сравнению с базовой аудиторией реже смотрят Первый канал, НТВ, Россия 1 и Пятый канал. Сообщает Ромир в своем кроссплатформенном исследование.

Однако данная целевая аудитория чаще других смотрит развлекательные и детские СТС, ТНТ и Карусель. Популярность последнего легко объясняется наличием маленьких детей в семье.

Покупатели сети Лента меньше базовой аудитории смотрят телеканалы СТС и Карусель. Зато большей популярностью пользуются телеканалы с новостными передачами – Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал и ТВ Центр.

Отметим, что телезрители из категории Покупателей жевательной резинки Орбит больше смотрят развлекательные каналы ТНТ и Пятница с молодежным контентом и сериалами. При этом покупатели данной категории меньше времени тратят на просмотр таких каналов как НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, Звезда.

Говоря о рейтинге телепрограмм на прошедшей неделе, стоит сказать, что, в целом, основными по рейтингу идут телесериалы на Первом и России 1 («Ученица Мессинга», «Крепостная») и фильмы на СТС – «Небоскреб», «Разлом Сан-Андреас».

А теперь о вкусах и предпочтениях радиоаудитории. Владельцы домашних животных чаще других слушают Европу Плюс, Ретро ФМ, Love Радио, Авторадио и NRJ Радио. Эти же радиостанции они слушают в большем объеме. При этом среди владельцев животных менее популярна радиостанция Новое Радио, а рассматривая среднесуточные рейтинг и долю, в категорию менее популярных попадает и Радио Дача.

Среди покупателей сети Пятерочка почти все радиостанции, за исключением Русского Радио и Авторадио, пользуются большей популярностью по сравнению с базовой аудиторией. Кроме того, данная целевая аудитория меньше других людей по времени слушает радиостанцию Русское радио.

Покупатели яблочного сока Добрый больше слушают по всем показателям Европу Плюс и Русское Радио. Менее популярным радиостанциями среди данной категории покупателей является станция DFM, хотя по рейтингу, в сравнении с другими людьми, отстают и такие станции как Ретро ФМ, NRJ Радио, Юмор ФМ и Авторадио.