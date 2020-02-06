КНР собирается в вполовину снизить пошли на товары из США

С 14 февраля Китай снизит пошлины на ряд товаров, импортируемые из США на сумму 75 млрд долларов. Сообщает РИА Новости.

В заявлении указано, что "Китай надеется, что обе стороны смогут соблюдать свои обязательства в рамках достигнутого соглашения, укреплять доверие рынка, содействовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений и содействовать росту мировой экономики".

"Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений Китая и США, комитет по тарифам Госсовета КНР в соответствии с положениями таможенного кодекса КНР и законом КНР о внешней торговле, принял решение скорректировать ставку таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму 75 миллиардов долларов", - указано в документе.

Отмечается, что прочие меры по взиманию повышенных таможенных пошлин на американские товары будут реализовываться. Китай продолжит работу по вопросу дальнейшего снижения пошлин на импорт из США.