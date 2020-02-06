Почти 40 тысяч клиентов Сбербанка заключили договоры по программе «Будущий капитал»

За год почти 40 тысяч клиентов Сбербанка заключили договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Будущий капитал».

Программа «Будущий капитал», разработанная компанией «Сбербанк страхование жизни», была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет накопить сумму от 250 тысяч рублей до 2 миллионов. Срок накоплений — от 5 до 20 лет. Взносы можно вносить единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос составляет 2 тысячи рублей в месяц. По программе доступны дистанционные медицинские консультации. По итогам 2019 года на программу «Будущий капитал» пришлось около 20% от общего количества договоров НСЖ, заключенных клиентами в «Сбербанк страхование жизни».

Среди регионов с большим отрывом по количеству заключенных договоров по программе лидирует Московский регион. Кроме того, 5% договоров заключили в Краснодарском крае, по 3% — в Ростовской и Самарской областях.

«Программа «Будущий капитал» позволяет каждому клиенту сформировать накопления на любые цели, например, на пенсию, улучшение жилищных условий, крупные покупки, дополнительное образование или для передачи сбережений своим детям или внукам. В 70% случаев эту программу выбирают женщины, которые за 6-10 лет планируют накопить 250-500 тыс. рублей. В самое ближайшее время мы предложим клиентам несколько новых продуктов НСЖ, которые будут отвечать самым разным запросам наших клиентов», — отмечает исполнительный директор, дивизион «Инвестиции и накопления»Ольга Монахова.

Ежегодно, имея договор по программе «Будущий капитал», можно получить налоговый вычет в размере до 13% от суммы взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). Дополнительный сервис для клиентов — налоговый консультант, который заполнит для клиента декларацию З-НДФЛ и поможет вернуть часть уплаченного налога. Продажи продукта «Будущий капитал» осуществляются во всех отделениях Сбербанка.