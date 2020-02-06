Южная Корея намерена вложить почти $850 тысяч в разработку лекарства от коронавируса

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея выделит 844 тысячи долларов на разработку лекарств от коронавируса и средств диагностики заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на корейское агентство «Рёнхап».

В сообщении отмечается, что правительство намерено выбрать лабораторию или институт, а также руководителя, чтобы работа могла начаться как можно скорее.

Исследователи намерены изучить ключевые характеристики вируса, провести эпидемиологические испытания, после чего отобрать лекарства, показавшие наилучшие результаты.