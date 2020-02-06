У россиян растет аппетит к крупным покупкам и кредитам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования потребительского и кредитного доверия россиян и их отношение к банковским вкладам.

Четверть россиян считают нынешнее время удачным для совершения крупных покупок — 23%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения — 58%, по сравнению с началом прошлого года эта доля уменьшилась на 3 п.п. (61% в январе 2019 года). Таким образом, индекс потребительского доверия* в январе 2020 года составил 36 п.

О том, что сейчас удачное время для кредитования, говорят 14% россиян. По сравнению с началом предыдущего года данная доля увеличилась на 3 п.п. (11% в январе 2019 года). Три четверти сограждан придерживаются обратной позиции — 72%. Индекс кредитного доверия в начале 2020 года составил 29 п., что на 5 пунктов выше, чем в январе прошлого года — 24 п.

Сберегательная политика сохраняется в экономическом поведении россиян. В начале 2020 года 71% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это значение на 4 п.п. выше результатов опроса в январе 2019 года — 67%.

Индекс сберегательного поведения составил 71 п., это самый высокий показатель начала года за последние пять лет.

Половина россиян также считает, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк — 48%. Треть, напротив, предполагает, что деньги из банка лучше забрать (32%). В начале прошлого года данных мнений придерживались 46% и 31% соответственно. Индекс доверия банковским вкладам стабилен и идентичен значениям, полученным 12 месяцев назад — 36 п.