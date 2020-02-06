Одно из крупных промышленных предприятий Урала перешло на повременную оплату

Предприятие объявило, что уходит от сдельщины и переходит на повременку. Сейчас на предприятии обсуждают плюсы и минусы двух подходов. Сообщает Российская газета.

- Сегодня в экономически развитых странах уже 80 процентов рабочих находятся на повременке, - уверяет завкафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Наталья Тонких.

Дело в том, что рыночная экономика работает "под заказ", при этом вид выпускаемой продукции может. А сдельщина чревата перепроизводством. Часто бывает, что изготовленное сверх заказа потом просто невозможно сбыть. К тому же ее главные минусы - вал в ущерб качеству, нарушения правил охраны труда.