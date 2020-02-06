Полиция задержала троих иркутян по подозрению в мошенничестве с молоком на 50 млн руб.

Сотрудники Росгвардии, полицейские и следователи задержали троих жителей Иркутской области, подозреваемых в мошенничестве с молоком на 50 миллионов рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по региону.

По информации полиции, 46-летний руководитель МУП Иркутска, используя служебное положение, покупал молоко по завышенной цене у подконтрольных фирм для детской молочной кухни.

«По предварительной информации, в противоправную деятельность он вовлек свою 42–летнюю супругу и знакомого индивидуального предпринимателя в возрасте 56 лет», – отмечается в сообщении.

Во время обыска в местах проживания подозреваемых правоохранительные органы нашли и изъяли бухгалтерскую документацию, печати, сотовые телефоны, ноутбуки, флешки и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.