«Китайская игла». Насколько страшен для турбизнеса на Байкале коронавирус

Эффект домино вызвала эпидемия коронавируса на иркутском туристическом рынке – Китай закрыл границы, Россия запретила регулярные и чартерные авиарейсы, приостановила железнодорожное сообщение, начались массовые отмены туров, снятие брони в гостиницах Иркутска и на Байкале. Вся череда событий произошла буквально за 1,5 недели. Многие участники туристического рынка до сих пор пребывают в некоторой растерянности и затрудняются оценить масштаб потерь. Все признают, что зимний сезон на Байкале провален. Что происходит на туристическом рынке? Почему региональный турбизнес оказался так уязвим? Кто принял основной удар, и что будет дальше, SIA.RU рассказали эксперты.

Заменить китайцев некем

Ситуация с коронавирусом показала зависимость регионального турбизнеса от китайских гостей, доля которых в общем турпотоке достаточно велика. «Как бы мы не ругали китайцев, ситуация с эпидемией лишний раз показала, насколько мы завязаны на китайский поток», – говорят эксперты.

Отельеры отмечают, что на китайских туристов приходится более половины всех размещений иностранцев, приезжающих на Байкал. «Заповедное Прибайкалье» дает схожие оценки: «Доля китайцев среди иностранцев, посещающих Байкал, более половины. Если взять весь турпоток, включая российских туристов, то доля китайцев – 35%. В 2019 году нацпарк посетили 54 264 китайских туристов, в зимний и летний сезон китайский турпоток распределен равномерно».

Заменить туристов из Поднебесной некем, признают эксперты. «Частично компенсировать размещения могут местные и российские туристы. Но полностью заместить китайцев сейчас невозможно, – говорит руководитель отеля Ибис Максим Девочкин. – На них приходится 60% всех размещений иностранных граждан».

Про потери говорить рано

Зимний сезон на Байкале пострадает. О потерях участники турбизнеса говорят пока неохотно. Не потому что их нет, а потому что посчитать пока сложно.

«Масштаб отмен туров беспрецедентный, – делится своими впечатлениями один из гидов по Байкалу. – Тотально снимаются брони в гостиницах, гиды и водители остаются без работы, а значит и без денег. Кто-то радуется, что китайцев нет, а кто-то злорадствует по поводу "китайской иглы", на которой сидели отдельные турфирмы».

Международный аэропорт «Иркутск» официально сообщил об отмене 146 рейсов из Иркутска в Китай, которые были запланированы на февраль.

«Авиакомпания "ИрАэро" несёт ощутимые потери, но оценивать общие масштабы пока рано, так как неизвестно, как долго продлится запрет на полёты», – сообщили SIA.RU в компании. В расписании "ИрАэро" было шесть регулярных рейсов в Китай в неделю – из Иркутска и Красноярска в Харбин и Маньчжурию.

Руководитель отеля Ибис подтверждает, что групповые размещения отменяются не только в отелях на Байкале, но и в городских отелях. «Учитывая, что зимний сезон на Байкале короткий, февраль-март, мы должны признать, что этот сезон потерян, – рассуждает он. – Теоретически городские отели могут его еще компенсировать Чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Иркутске в марте-апреле. Что касается отелей на Байкале, то там потери будут более существенными».

«Безусловно, пострадали и продолжают принимать удар ольхонские отели, гостиные дворы, транспортные компании, которые предоставляют автобусы для туристов, – подтверждает Катерина Шарипова, гид-переводчик с китайского и английского языка. – Пострадали и гиды, у которых отменяются группы. Для гидов зимний сезон очень значим. Сезон льда – короткий, 5-6 недель, до летнего сезона будет большая пауза. Для многих гидов – это единственный заработок, это очень ощутимый удар».

Фото предоставлено пресс-службой "Заповедное Прибайкалье"

Китайская диаспора пострадает, бюджет потерь не заметит

Но все же самой пострадавшей стороной в этой ситуации будет серый сектор, говорят эксперты. Так называемые китайские гостиницы, китайские рестораны, китайские гиды, которые делают 100% ставку на своих соотечественников.

«Изначально проблема с вирусом ударила по китайской диаспоре в Иркутске, – говорит один из гидов по Байкалу. – Первый удар принял самый серый сегмент рынка – те, кто завозит так называемых «cписочных» гостей, без виз. Это достаточно большой сектор. Практически все «черные» гиды, китайские студенты и прочие «бизнесмены» с китайских рынков, которые активно завозят сюда туристов. Затем, безусловно, по цепочке пострадали принимающие этих туристов китайские магазины, китайские рестораны, китайские отельчики. Серый сектор пострадал сразу, как только закрыли чартерные рейсы. Удивительно, что первым это сделал сам Китай, а не Россия».

Но проблемы серого сектора легальный иркутский турбизнес волнуют мало. «У меня как у российского законопослушного работника сочувствия это не вызывает. Чем меньше черных гидов и черных туристов у нас на Байкале, приехавших не через тур фирмы, тем лучше», – объясняет свою позицию один из гидов.

Потери будут и у легального турбизнеса, но все обойдется, уверенно заявляют эксперты. «Отрасль, безусловно, это переживет. Это ведь глобальная проблема, а не проблема Иркутска. Прибыли в этом сезоне не будет, скорее убытки, но банкротств точно не будет».

Бюджет Иркутской области вряд ли пострадает от этой ситуации, считают эксперты. Налоговые отчисления от легального турбизнеса невелики, вклад в ВРП составляет не более 0,7%, при этом серый сектор вообще ничего не платит в бюджет.

Два сценария на будущее

Чрезвычайные ситуации бывают иногда полезны, говорят эксперты туротрасли. Порой необходимо взять паузу и переосмыслить процесс. Вероятно, некоторые владельцы турбизнеса после эпидемии переоценят свои подходы к ведению бизнеса.

«Байкал не зря называют последней жертвой овертуризма. Передозировка антропогенной нагрузки в последние годы на берегах Байкала была огромная, с ней никто не мог справиться. Отдохнуть от этого процесса никогда не лишне, – философски замечает Катерина Шарипова. – Я призываю бизнес задуматься о более цивилизованных подходах в работе. В последние годы профессиональный уровень гидов вырос значительно, мы активно популяризируем бережное отношение к Байкалу, проделываем огромную работу среди туристов, но при этом уровень сервиса вокруг никак не меняется. Вводят всевозможные платежи, всех хотят «обилетить», но инфраструктуры, как не было, так и нет».

Говоря о будущем, руководитель отеля Ибис видит два сценария развития событий. «Первый сценарий – через 2-3 месяца ситуация нормализуется, поток восстановится, – говорит он. – Второй – эпидемия вируса продолжается, количество жертв увеличится, он распространится по всей ЮВА. Мы теряем корейцев, японцев, всю Азию. В этом случае, на одном внутреннем туризме мы не выедем. Но второй вариант, мне кажется, маловероятным. Я склоняюсь к более оптимистичному, надеюсь, что через 2-3 месяца паника пройдет, а хозяйственные связи начнут восстанавливаться».