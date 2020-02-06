Ввод жилья в 2019 году вырос за счет ИЖС

Аналитики Циан подвели итоги ввода жилья по субъектам Федерации в 2019 году. Впервые за последние 3 года зафиксирован устойчивый рост объемов нового жилищного строительства в большинстве регионов.

Точками роста для отрасли остаются крупные многоэтажные кварталы на окраинах растущих агломераций и строительство жилья населением. В 2019 году в РФ было введено в эксплуатацию 80,3 млн кв м жилых помещений (на 5% больше, чем в 2018 году).

Темпы роста ввода жилья населением (+14%) заметно опережают показатели для индустриального жилищного строительства (+3% в годовом выражении). Лидерами среди субъектов Федерации как и год назад стали Московская область, Москва и Краснодарский край.

В 2019 году в РФ было введено в эксплуатацию 80,3 млн кв м жилых помещений (на 5% больше, чем в 2018 году). Это на 5% больше, чем год назад, но чуть меньше пиковых значений, которые демонстрировал строительный комплекс в 2014 и 2015 гг. (тогда объемы ввода были близки к 85-миллионному рубежу).

В масштабе десятилетия отрасль продолжает расти. В 2010-2014 гг. в РФ было введено около 340 млн кв. м нового жилья, а в 2015-2019 гг. (несмотря на замедление экономического роста и стагнацию доходов населения) - более 400 млн кв. м. В ряде регионов (Коми, Мурманская и Ленинградская области, Карачаево-Черкессия, Чечня) на вторую половину 2010-х пришлось в 2 раза больше нового жилья, чем на период 2010-2014. Заметный (более, чем на 20%) спад зафиксирован лишь в Омской, Магаданской и Амурской областях, Забайкальском крае и Еврейской АО.

До целевого значения в 120 млн кв. м (обозначенного в 2018 году в послании Президента) еще далеко. Соответствующие душевые показатели ввода (0.8 кв м на 1 жителя) по-прежнему фиксируются лишь в нескольких регионах РФ.

Один из драйверов развития жилищного строительства в последние несколько лет - рост индивидуального домостроения. В 2018 году на ввод жилья населением пришлось 42%, в этом году - уже 46% от общего объема нового строительства, а по сравнению с итогами 2016 года рост доли превысил 5,5 пп.

В некоторые летние месяцы ввод жилья населением опережает объемы строительства многоквартирных домов в РФ в целом. Высокая доля индивидуального жилищного строительства фиксируется не только в южных регионах, где она была традиционно высока и ранее, но и в регионах Центральной России, Поволжья и Урала.

К примеру, в Белгородской и Ульяновской областях на ввод населением в 2019 году пришлось более 80% объема нового строительства. Эти относительно небольшие по численности населения регионы вводят более 1 млн кв жилья в год, опережая Волгоградскую и Омскую области, столицами которых являются города-миллионники. Более 62% от объемов ввода приходится на ввод населением в Тамбовской, Липецкой, Пензенской, Новгородской, Орловской, Курской, Псковской и Смоленской областях. В начале 2010-х годов доля индивидуального домостроения в этих регионах составляла в среднем 35%.