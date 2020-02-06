KIA в январе сохраняет лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры KIA в январе продали 14955 автомобилей – это на 4,7% меньше, чем годом ранее. Сообщает «АВТОСТАТ».

В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля бренда, по собственным оценкам компании, составляет 14,5%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в январе было реализовано 6258 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2531 покупатель (-8%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 1588 реализованных автомобилей (-7%).