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В Конституции РФ появится понятие «Федеральная территория»

6 февраля 2020

Территории с особым статусом, к которым относится Арктическая зона и другие, имеют определенные особенности в управлении. В связи с этим необходима специальная система регулирования. Сообщают «Известия».

Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, данный вопрос находится под особым вниманием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Политик отметил, что в некоторых государствах уже существуют территории со специальным правовым режимом. Если данная инициатива будет поддержана и реализована, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов РФ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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