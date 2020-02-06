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Мобильное приложение “Помощник ОСАГО” будет запущено во всех регионах РФ после тестирования

6 февраля 2020

Мобильное приложение “Помощник ОСАГО”  было запущено 1 ноября 2019 года в пяти «пилотных» регионах – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. После окончания тестирования будет принято решение о расширении его действия на все регионы РФ.

“В настоящее время во всех регионах можно использовать приложение “Помощник ОСАГО” для фотофиксации ДТП”, - пояснил IT-директор РСА Алексей Самошин.

Отправка извещений о ДТП в электронном виде будет доступна в регионах помимо “пилотных” только после того, как “Помощник ОСАГО” будет распространен на все регионы.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» существенно облегчит жизнь российским автомобилистам. Граждане смогут оформлять ДТП самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД. Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя и из базы РСА,  ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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