В 2019 году каждое третье заведение общепита открывалось в формате кафе

По итогам 2019 года главными драйверами спроса на помещения стрит-ритейла стали операторы общепита, на которые пришлось около 34% всех поглощенных свободных площадей на всех центральных коридорах столицы, отмечают аналитики Colliers International. Наиболее часто на центральных улицах открывались кафе – на них пришлось 33% от общего объема новых заведений, на втором месте - рестораны с долей 25%, на третьем – бары (17%)

При этом в 2018 году рестораторы отдавали предпочтение другому формату - чаще всего на центральных улицах открывались классические рестораны (на них пришлось 42%), а кафе составляли только 23% от новых открытий. Такое перераспределение интереса объясняется незначительным объемом предложения на центральных улицах под размещение ресторана, тогда как вариантов аренды помещения под кафе значительно больше. Для размещения ресторана необходимо помещение площадью от 300 кв. м с соблюдением всех технических условий под полный цикл готовки, тогда как кафе можно открыть в помещении от 100 кв. м и соблюсти минимальные технические требования для организации общепита, еда может быть доставлена с фабрики кухни.

Лариса Еремина, заместитель директора департамента стрит-ритейла Colliers International:

«Сегмент стрит-ритейла в Москве в 2019 г. активно развивался – мы наблюдали появление новых оригинальных концепций, которые довольно быстро завоевывали интерес потребителей и становились коммерчески успешными проектами. В этом году продолжится тренд создания креативных пространств, где будут сосредоточены коллаборации различных форматов, дополняющих друг друга. Также в новых форматах будут развиваться российские и международные fashion бренды (к примеру, открытие pop-up-пространства Aizel x Team Putin на Большой Дмитровке, где ранее располагался обувной бутик Christian Louboutin). Мы также ожидаем открытие фуд-холлов на центральных перспективных площадках, что приведет к возникновению новых кластеров общественного питания с разнообразными концепциями».