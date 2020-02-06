«Точка будущего» в Иркутске: стало известно, как будет выглядеть умная школа внутри

Образовательный комплекс «Точка будущего» готовится к вводу в эксплуатацию. В настоящее время идет оформление необходимой документации. Объекту, построенному за два года в Иркутске, в ближайшие месяцы предстоит получить заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов, осуществить сдачу в эксплуатацию всех построенных зданий, а также получить лицензию на образовательную деятельность. А пока организаторы проекта поделились фотографиями, как будет выглядеть умная школа внутри и снаружи.

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

«Завершающий этап – самый важный. Это детальная проверка всех систем, конструкций и получение пакета разрешительной документации. Современный комплекс – для большого количества детей. Прием и ввод таких объектов жестко регламентирован российским законодательством. Работаем со всей ответственностью, внимательно, без спешки», - рассказала Ирина Белянова, президент благотворительного фонда «Новый дом», реализующего проект «Точка будущего».

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

Пусконаладочные работы в комплексе завершены. Системы водоснабжения, отопления и вентиляции испытаны под нагрузкой. Протестированы приборы и датчики оповещения и управления эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Классы и группы оснащаются мебелью и мультимедийным оборудованием, спортзалы – современным инвентарём. На уличной территории завершен монтаж детских тематических площадок.

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

Более 50 педагогов, принятых в «Точку будущего», уже приступили к работе. Это учителя, психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы, библиотекари, воспитатели, музыкальные руководители. Их выбрали из 600 специалистов по итогам годовой программы подготовки кадров. Сейчас они проводят внеклассные тематические мероприятия с детьми из приемных семей, которые в числе других будут учиться в «Точке будущего». Параллельно идет подготовка к запуску процесса обучения в новом комплексе: составляется учебный план, готовятся рабочие программы.

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

Акцент будет сделан на индивидуальном подходе к каждому ребенку и жизненном проектировании. Образовательная система комплекса создана специалистами Центра разработки образовательных систем «Умная школа» с привлечением экспертов Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Авторы уже передали свои наработки иркутским педагогам, которые впервые реализуют их на практике.

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

«Точка будущего» откроется в текущем году. Первого сентября заработают начальная, основная и старшая школы. Детский сад примет воспитанников раньше. В ходе приемной кампании в ноябре прошлого года родители более 350 детей (от 3 лет и старше) подали заявления о зачислении в группы и классы. Заявления принимались через официальный сайт точкабудущего.рф. В целом комплекс рассчитан на 1024 ребенка, в том числе около 150 детей из приемных семей. Они будут проживать на территории комплекса, рядом с учебными корпусами. Заселение домов для приемных семей начнется после ввода «Точки будущего» в эксплуатацию.

Умную школу «Точку будущего» в Иркутске готовят к вводу в эксплуатацию.

Фото предоставлено организаторами проекта.

Справка

Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна. Он проживал долгое время в Иркутской области и знает ее проблемные вопросы. В частности, регион – в числе проблемных по сиротству. Для реализации проекта был создан фонд «Новый дом», председателем попечительского совета которого стал Сергей Чемезов, уроженец Иркутской области.

Комплекс возводится с 2018 года на 20 га в Иркутске, в микрорайоне Солнечный, с учетом мирового опыта строительства современных школ. Над проектом работали российские и иностранные специалисты. К выполнению строительно-монтажных работ была привлечена компания, имеющая опыт строительства сложных и уникальных объектов в России.

Комплекс включает учебные корпуса, расположенные по кругу и объединенные одной общей крышей, объекты для занятий спортом, Центр по социальной и психологической поддержке, дома для семей с приемными детьми.

«Точка будущего» рассчитана на более чем тысячу учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и из приемных семей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное.

В комплексе создается новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходила подготовка учителей. 600 педагогов закончили обучение и могут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, уже работают в проекте.

Основная задача педагогов «Точки будущего» – не только дать детям образование, но и научить их ответственно распоряжаться своей жизнью, ставить цели и достигать их, решать жизненные задачи и планировать свою деятельность.