Россияне не готовы тратить — ИАЦ «Альпари»

Экономическая стабильность, низкая инфляция и решительный настрой нового кабинета министров РФ мало впечатляют россиян. Как показывают результаты свежего опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных предпочитают придерживаться позиции экономии, не брать кредитов и не совершать серьезных покупок. Так, порядка 72% россиян полагают, что в настоящее время кредит — это плохая идея, при этом 71% опрошенных действительно уверен в том, что текущие условия располагают к минимальным финансовым тратам, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Пессимизм в обществе может быть связан с отсутствием положительной динамики в доходах в реальной жизни. Заключения Росстата показывают, что аспект реальных доходов населения в прошлом году чуть вырос, но по факту мало кто из россиян это действительно заметил. Не растут доходы — нет резерва, за счет которого можно было бы нарастить расходы. Доходы не увеличиваются, потому что бизнес не в состоянии конкурировать за рабочую силу, так как задавлен налогами и сборами. Все идет по кругу, но со временем начинает сказываться на розничных продажах, а значит, чуть позже отразится и на параметрах промпроизводства. Это не самая хорошая новость для российской экономики.

В то же время, стоит признать, что россияне привычно пессимистичны в плане трат, и чего-то совершенно положительного тут ждать и не стоило.