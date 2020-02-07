Замглавы Минстроя РФ проинспектировал строительные объекты в Тулуне

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков проверил ход строительства жилого микрорайона Угольщиков в Тулуне, где к сдаче к концу марта готовятся первые три многоквартирных дома на 66 квартир, а также школа на 1275 мест, ввод в эксплуатацию которой намечен на август 2020 года. Об этом сообщили в иркутской дирекции федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" .

Заместитель министра проинспектировал работы по возведению объектов ИЖС на территории жилого поселка «Березовая роща» и качество ремонта детского сада «Алёнушка».

- Это работа, рассчитанная на несколько категорий населения - не только на тех, кто пострадал в результате ЧС, но и на тех, чьи жилищные условия будут улучшены в рамках различных соцпрограммам, - прокомментировал Дмитрий Волков.

В администрации Тулунского района состоялось совещание с главами пострадавших территорий, где детально были рассмотрены вопросы строительства жилого микрорайона в Нижнеудинске и завершения капитального ремонта ряда пострадавших социальных объектов на территории города.