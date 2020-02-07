В Иркутской области у черного лесоруба конфисковали мини-трактор

В отдел судебных приставов по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам поступил исполнительный лист о конфискации мини-трактора гражданина, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Он спилил 78 деревьев породы лиственница в Харетском участковом лесничестве. Лесному фонду РФ причинен ущерб более 50 тыс. рублей.

Нукутский районный суд Иркутской области признал гражданина виновным, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно без штрафа с конфискацией вещественного доказательства в виде мини-трактора в доход государства.

Судебные приставы выехали по месту проживания гражданина, составили акт описи и ареста техники. После продажи трактора, деньги перечислят в бюджет РФ.