В Иркутском районе подготовились к безопасному проведению «Лыжни России – 2020»

На льду залива Иркутского водохранилища в поселке Молодежном 8 февраля состоится забег участников «Лыжни России – 2020». К обеспечению безопасности людей привлекут более 250 человек из числа государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицины катастроф. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Задействованы снегоходы, аэролодки и судно на воздушной подушке. Автомобили спасателей оснащены всем необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения нештатных ситуаций.

В местах проведения лыжной гонки будут развёрнуты пункты обогрева и полевая кухня. Все желающие могут согреться горячим чаем от спасателей.

Лыжникам и зрителям сотрудники МЧС напомнят о мерах безопасности нахождения на льду и раздадут памятки. Дежурить спасатели будут до окончания мероприятия.