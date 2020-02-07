В аптеках Иркутской области проверяют цены на медицинские маски

В Иркутской области с 5 февраля сотрудники антимонопольная служба проверяют изменения цен на медицинские маски (направлены запросы в крупные аптечные сети). Об этом сообщили региональном управлении ФАС.

7 февраля сотрудники антимонопольной службы планируют объехать аптеки и провести опрос работников, также они зафиксируют цены на маски.

Цены на медицинские средства индивидуальной защиты не подлежат государственному регулированию, а значит, продавец вправе самостоятельно определять их стоимость.

Однако совместные действия владельцев аптек, направленные на необоснованное повышение цен на такие товары, могут рассматриваться как запрещенное в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» антиконкурентное соглашение.

Жителейй Приангарья просят сообщать о необоснованном повышении цен на средства гигиенической защиты по телефону: (3952) 24-32-31, доб. номера 038-119 или 038-116.