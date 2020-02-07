Счетная палата обозначила главные проблемы российской науки

Хотя расходы на российскую науку за 20 лет выросли в 13 раз, показателям она остается неэффективной, говорится в отчете Счетной палаты. Только по числу патентов Россия отстает от США в 16 раз, а от Китая в 38. Сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
С 2000 года расходы на отечественную науку увеличились в 13 раз, с 76,7 млрд до 1028,2 млрд руб., тем не менее эта сфера остается недостаточно продуктивной и не реагирует на большие вызовы, стоящие перед обществом и государством. Об этом говорится в отчете Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».
Причина в том, что финансирование в этой области по-прежнему отстает от уровня развитых стран, отмечают аудиторы. По объему относительных затрат на науку (1,1% ВВП) Россия находится на 34-м месте, по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя позиция еще хуже — 47-е место ($93 тыс.).
Среди основных причин ведомство выделяет:
- Отсутствие комплексной системы мониторинга результативности исследовательской деятельности;
- Отсутствие спроса на результаты научной деятельности со стороны бизнеса;
- Слабое привлечение молодых научных кадров и ведущих ученых, в том числе зарубежных, из-за институциональных барьеров и низкого развития рынка труда;
- Неэффективность мероприятий по привлечению кадров;
- Государство как единственный источник финансирования.