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В Балаганском районе открыли ледовую переправу через Братское водохранилище

7 февраля 2020

В Балаганском районе на Братском водохранилище открыта ледовая переправа 6 февраля в Иркутской области. принята в эксплуатацию технологическая ледовая дорога. Её грузоподъёмность составляет 20 тонн. Таким образом, на сегодняшний день в регионе действуют 50 ледовых переправ. Всего планируется к открытию 51 ледовая переправа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 

Сейчас готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал.

До конца февраля закрытие ледовых дорог не планируется. При соблюдении правил переезда по переправам они являются единственно безопасными местами для проезда автомобилей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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