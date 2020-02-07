ТОП-5 российских квартир с необычным дизайном

Неоновые подсветки, взрыв красок или полное их отсутствие, рыцарские доспехи и аквариумы в уборной комнате – всё это и не только предлагают россиянам владельцы квартир, чье жилье выставлено на продажу на сайте Авито.

Эксперты Авито Недвижимости проанализировали рынок вторичной недвижимости и составили топ-5 квартир с уникальными дизайнерскими и авторскими ремонтами.

Абсолютно «белая» квартира

В центральном районе Челябинска на продажу выставили двухуровневую квартиру (373 кв.м.) с интересным интерьером. Абсолютно все стены и полы квартиры выкрашены в белый цвет, причем половина мебели такого же цвета. Вторая половина – черного цвета. Что касается ярких акцентов, всего несколько декоративных объектов в квартире красного цвета. Причина такого уникального дизайна – бывшие владельцы, которые являются профессиональными дизайнерами. Помимо жилых комнат, в квартире есть 4 балкона и 2 террасы, 3 санузла, фитнес-зал с сауной, кладовые и гардеробные комнаты. Объект продажи занимает последние два этажа 9-этажного дома, который расположен в поселке закрытого типа. Стоимость такой дизайнерской квартиры составляет 16 млн рублей.

Квартира рыцарей

Также в Челябинске продается 3-комнатная квартира (101,6 кв.м.) с сауной за 6,9 млн рублей. Как сказано в объявлении, дизайн в помещении эксклюзивный и выполнен в стиле Средневековья. Так гостиная комната напоминает рыцарский зал: стены отделаны декоративным кирпичом, а полы имитируют структуру дерева и камня. Добавляют колорита рыцарские доспехи, люстра в виде короны над головой и камин. Также внимание на себя обращают деревянные шкафы и кухонный гарнитур, двери которых словно вырезаны вручную. Спальная зона обильно драпирована бархатом, украшена золотыми элементами и имеет цветовую подсветку под потолком. Отдельно стоит отметить фрески: одна, расположенная на стене, изображает посвящение в рыцари, другая – на потолке – является репликой картины Микеланджело «Сотворение Адама».

Квартира с леопардовыми стенами

В Саратове выставлена на продажу 3-комнатная квартира площадью 103 кв.м. Каждая стена в ней отделана по-разному: где-то установлена художественная фреска, где-то выложены витражи с изображением цветов и деревьев, а где-то – обои, напоминающие окрас ягуара или леопарда. В дополнение к обоям стену украшает ростовая картина хищника. Продавец отмечает, что дом, в котором находится квартира, оснащен собственной системой безопасности и находится под круглосуточным видеонаблюдением. Цена объекта продажи – 7,7 млн рублей.

Квартира в цветах радуги

В Краснодарском крае, в поселке Тихорецк можно приобрести 4-комнатную квартиру (100 кв.м.), в которой каждое помещение украшено своим цветом радуги, а межкомнатные двери – черным стеклом со стразами. Красным цветом выкрашена кухня, которая совмещена с гостиной. Оранжевый цвет украшает санузел. Желтый, зеленый, голубой и синий – оказались в трех спальных комнатах, при этом два последних цвета совмещены в одной комнате. Фиолетовая прихожая отделана плиткой леопардовой расцветки. В объявлении сказано, что в квартире также установлены полы с подогревом, точечные светодиодные светильники, гирлянды на шторах и стеклянные светящиеся картины с подсветкой.

Квартира с «пчелиными сотами»

5-комнатная квартира (280 кв.м.) с весьма необычным дизайном выставлена на продажу в Москве. Как сказано в объявлении, гостиная делится на четыре зоны: каминную, кальянную, обеденную и зону релакса. В спальной комнате стоит джакузи, а по стене стекает водопад. Настоящий аквариум украшает гостевой санузел, а стены коридора визуально напоминают пчелиные соты. Продавец отмечает, что в квартире установлена система умного дома, которая управляется с планшета. С ее помощью можно включить подогрев полов, аквариум, изменять цвета подсветки квартиры в зависимости от настроения. Стоимость такой квартиры – 165 млн рублей.