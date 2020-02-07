Карты уступят долю рынка новому сервису для переводов

За год работы системы быстрых платежей (СБП) переводы через нее показали не только хорошую динамику, но и оказались вполне конкурентоспособными по отношению к классическим переводам с карты на карту, сообщает Коммерсантъ.

До октября к системе должны подключиться все банки с универсальной лицензией, что позволит ей уже всерьез конкурировать с обычными переводами по картам.

Если в сентябре объем переводов через систему составлял 9,5% от переводов по картам, то в декабре поднялся до 13,5%. Похожий рост наблюдался и у других банков. Так, у Росбанка в сентябре переводы через СБП составляли 7,3% от карточных переводов, а в декабре достигли 10,7%.

У банка «ФК Открытие» это соотношение выросло с 4,5% в сентябре до 6% в декабре. Впрочем, есть и исключения: в банке «Русский стандарт» сообщили, что переводы через СБП еще в июле превысили 44% от переводов по картам и к декабрю доросли лишь до 47%.