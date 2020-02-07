Сбербанк и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации

На открытии «Школы 21» Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и правительством республики.

Соглашение направлено на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде и другим важным направлениям.

В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«На сегодняшний день цифровизация — это неизбежный процесс, который проникает во все сферы нашей жизни. Популярность ИТ-образования только подтверждает это в очередной раз. Я рад, что Сбербанк может поддержать этот процесс и выступить в роли эксперта. Республика Татарстан — лидер цифровизации, здесь хорошо понимают важность трансформации российской экономики».

«Школа 21» — образовательный проект Сбербанка, который дает возможность получить бесплатное образование мирового уровня в сфере программирования. Кампус «Школы 21» расположился в историческом центре Казани. За 2020 год планируется принять не менее 500 участников.