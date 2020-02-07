Банк УРАЛСИБ внедрил систему персонализации контента на своем официальном сайте

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и компания GlowByte завершили проект по внедрению системы Digital Real-Time Marketing (DRTM), предназначенной для анализа поведения клиентов в цифровых каналах и персонализации коммуникаций, предложений и контента. Благодаря этому сайт банка стал инструментом выявления потребностей посетителей и эффективным каналом продаж.

Система персонализирует контент на сайте – в зависимости от поведения клиента, данных внешних контрагентов и внутренней CRM системы, а также в режиме реального времени реагирует на действия клиента на сайте, формируя и отображая персонализированные и одобренные для клиента предложения. Отклик пользователя на персонализированный контент позволяет одновременно получить аналитические данные об эффективности предложений и актуализировать их с каждым новым поступлением данных.

«Мы видим значительный потенциал в совмещении систем Real-Time маркетинга и методов машинного обучения, и планируем дальше развивать синергию этих направлений, – отметил руководитель Департамента электронных продаж и сервисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Михаил Шебалков. – Показатели эффективности сайта растут, что улучшает клиентский опыт и повышает результативность цифровых кампаний».

Внедрение нового инструмента является одним из этапов развития системы real-time маркетинга (RTM) Банка – маркетинговой платформы, способной в режиме реального времени прогнозировать потребности клиента и подбирать для него релевантные предложения. DRTM органично связана с остальными маркетинговыми системами банка (EVAM, HCL Interact). Она участвует в кросс-канальных сценариях коммуникаций и управляется единой политикой контактов с клиентами.